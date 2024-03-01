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Sultanbeyli'de Kaldırım Kullanan Araçlara Ceza

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Sultanbeyli'de otomobil ve motosiklet sürücülerine kaldırımı kullanmaktan dolayı toplam 3 bin 576 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Sultanbeyli'de, kaldırımı kullanan otomobil ile motosikletin sürücülerine toplam 3 bin 576 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Sultanbeyli Karanfil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde, otomobil ile motosiklet sürücülerinin yaya kaldırımını kullandığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Araçların plaka bilgisinden sürücülerin kimliğini tespit eden ekipler, otomobil sürücüsü E.B. ile motosiklet sürücüsü M.İ.S'yi yakaladı.

Sürücü E.B'ye "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak"tan 690 lira, "saygısızca araç kullanmak"tan 690 lira, M.İ.S'ye ise "motosikleti/motorlu bisikleti yayaların kullanımına ayrılmış yerlerde sürmek"ten 1506 lira ve "saygısızca araç kullanmak"tan 690 lira olmak üzere toplamda 3 bin 576 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Ceza Trafik Güncel Haberler

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