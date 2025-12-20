Sultanbeyli'de asfalt üretim tesisi açıldı

Sultanbeyli Belediyesi'nin iştirak şirketi SULKON ile Baldan Asfalt işbirliğinde hayata geçirilen asfalt üretim tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ayda 50 bin ton asfalt üretim kapasitesine sahip, ilçede üretim ve istihdama katkı sağlaması hedeflenen tesisin açılış töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, tesis sayesinde maliyet ve zamandan tasarruf sağlayacaklarını belirtti.

Yılda ortalama 50 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini, asfalt temini için araçların 50-60 kilometre uzaklıktaki Gebze'de bulunan tesislere gitmek zorunda kaldığını, bunun da hem zaman kaybına hem de ciddi yakıt maliyetlerine neden olduğunu anlatan Tombaş, bu tesis sayesinde hem zamandan kazanacaklarını hem de maliyetleri düşürüp tasarruf edeceklerini kaydetti.

Tombaş, tesisin 4 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu aktararak, "Saatte 240 ton, günde 2 bin 400 ton ve ayda ise en az 50 bin ton asfalt üretim kapasitesine sahip. Artık Sultanbeyli'nin asfalt ihtiyacını kilometrelerce uzaktan değil, kendi evimizden, bu tesisten karşılayacağız. Ayrıca, çevre il ve ilçelere de Sultanbeyli'de üretilen asfalt gidecek. 120 milyon lira yatırım değerine sahip tesiste şimdiye kadar 50 kişi istihdam edildi. Üreten, gelişen, büyüyen Sultanbeyli hedefiyle ilçemizin marka değerinin artmasına öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ile ilçe başkanları ve çok sayıda davetlinin de katıldığı tören, konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sona erdi.