Haberler

Sultanbeyli'de asfalt üretim tesisi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanbeyli Belediyesi'nin iştirak şirketi SULKON ile Baldan Asfalt işbirliğiyle hayata geçirilen asfalt üretim tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesis, ayda 50 bin ton asfalt üretim kapasitesine sahip ve yerel üretim ile istihdama katkı sağlaması hedefleniyor.

Sultanbeyli Belediyesi'nin iştirak şirketi SULKON ile Baldan Asfalt işbirliğinde hayata geçirilen asfalt üretim tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ayda 50 bin ton asfalt üretim kapasitesine sahip, ilçede üretim ve istihdama katkı sağlaması hedeflenen tesisin açılış töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, tesis sayesinde maliyet ve zamandan tasarruf sağlayacaklarını belirtti.

Yılda ortalama 50 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdiklerini, asfalt temini için araçların 50-60 kilometre uzaklıktaki Gebze'de bulunan tesislere gitmek zorunda kaldığını, bunun da hem zaman kaybına hem de ciddi yakıt maliyetlerine neden olduğunu anlatan Tombaş, bu tesis sayesinde hem zamandan kazanacaklarını hem de maliyetleri düşürüp tasarruf edeceklerini kaydetti.

Tombaş, tesisin 4 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu aktararak, "Saatte 240 ton, günde 2 bin 400 ton ve ayda ise en az 50 bin ton asfalt üretim kapasitesine sahip. Artık Sultanbeyli'nin asfalt ihtiyacını kilometrelerce uzaktan değil, kendi evimizden, bu tesisten karşılayacağız. Ayrıca, çevre il ve ilçelere de Sultanbeyli'de üretilen asfalt gidecek. 120 milyon lira yatırım değerine sahip tesiste şimdiye kadar 50 kişi istihdam edildi. Üreten, gelişen, büyüyen Sultanbeyli hedefiyle ilçemizin marka değerinin artmasına öncülük etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ile ilçe başkanları ve çok sayıda davetlinin de katıldığı tören, konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Açıklama geldi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli

Türk vatandaşlarının da akın ettiği bölge artık ücretli
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Ünlü isimden açıklama geldi

'Taşacak Bu Deniz'e Öykü Gürman mı katılıyor? Açıklama geldi
Sadettin Saran'ın yaklaşık 2 saat süren ifade işlemi tamamlandı

Sadettin Saran ifade verdi! Ünlülerle aynı süreçten geçecek
12 dakikalık VAR incelemesi ülkeyi karıştırdı: Maçlar başlamadan mı sonuçlanıyor?

Ülkeyi karıştıran VAR incelemesi
Icardi, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor

Galatasaray tarihine geçmeye 1 adım uzakta
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Özlem Savaş'tan çok konuşulacak bacak çıkışı! O detayı işaret edip sordu

Çok konuşulacak bacak çıkışı! O detayı işaret edip sordu
Messi'den 'Cinsel ilişkiler hakkında konuşalım' yorumuna olay tepki

Katıldığı programda açılan konu Messi'yi delirtti
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
title