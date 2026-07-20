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Süloğlu'nda köy ve mahalleler arası futbol turnuvası düzenlendi

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Süloğlu Kaymakamlığı himayelerinde düzenlenen köy ve mahalleler arası futbol turnuvasında şampiyon İskenderköy Spor oldu. Kaymakam Tutar, kupa ve madalyaları takdim etti, centilmenlik ruhuyla geçen turnuvaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Süloğlu ilçesinde köy ve mahalleler arası futbol turnuvası düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Süloğlu Kaymakamlığı himayelerinde düzenlenen turnuvanın şampiyonu finalde Büyükgerdelli Spor'u mağlup eden İskenderköy Spor oldu.

Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, İskenderköy Spor futbolcularına kupa ve madalyalarını takdim etti.

Dereceye giren takımlara ise madalya ve plaket verildi.

Tutar, dostluk, kardeşlik ve centilmenlik ruhu içerisinde geçen turnuvaya katkı sağlayan tüm takımlara, hakemlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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