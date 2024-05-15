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Süleymanpaşa Belediyesi'ne yerli üretim ayçiçeği tohumu hibesi

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Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren iki firma, belediyeye yerli üretim ayçiçeği tohumu hibe etti. Belediye Başkanı Volkan Nallar, Dünya Çiftçiler Günü etkinliğine katıldıktan sonra iki firmayı ziyaret etti ve tohumları teslim aldı. Belediye, bu tohumları kırsal mahallelerde kullanarak hem tarımsal üretimi desteklemeyi hem de ihtiyaç sahibi ailelere yemeklerde kullanılmak üzere ayçiçek yağı sağlamayı planlıyor.

Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren iki firma belediyeye "yerli üretim ayçiçeği tohumu" hibe etti.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Volkan Nallar, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Süleymanpaşa Ziraat Odasının düzenlediği programa katıldı.

Nallar, daha sonra belediye bünyesindeki Tarım AŞ'ye yerli üretim ayçiçeği tohumu hibe eden iki firmayı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volkan Nallar, Süleymanpaşa Belediyesi olarak kırsal mahallelerde belediyeye ait tarlalarda yerli tohum kullanmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Tarım faaliyeti gerçekleştirerek hem belediyeye hem de şehre ciddi anlamda katma değer sağladıklarını aktaran Nallar, şunları kaydetti:

"Bu çabamızda bizlere destek olan girişimcilerimiz ve firmalarımız var. Her ikisi de kendi bünyelerinde yerli tohum üretimi yapıyor. Belediyemize hibe ettikleri yerli üretim ayçiçeği tohumları için şükranlarımı sunuyorum. Bu tohumlar tarlalarımızda yeşerecek, ayçiçek yağına dönüşecek ve aşevimizde hazırlanarak her gün binden fazla ihtiyaç sahibi ailemizin evine ulaştırdığımız yemeklerde kullanılacak. Hayırsever işadamlarımızın nezdinde şehrimizde tarımsal üretim yapan, soframıza değer katan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, belediye olarak her zaman yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Çiftçiler Günü Ayçiçek Yağı Süleymanpaşa Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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