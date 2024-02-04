Süleymanpaşa Belediye Başkanı Kemoterapi Merkezi'ni İnceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilçede yapımı süren Kemoterapi Merkezi'nde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Uzunlar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi kampüsünde inşaatı süren Kemoterapi Merkezi'ni gezdi, personelden bilgi aldı.

Açıklamada, ifadelerine yer verilen Uzunlar, kısa süre içerisinde tamamlanacak merkezde 80 hastanın aynı anda kemoterapi hizmeti alabileceğini belirtti.

Uzunlar'a ziyaretinde Başkan Yardımcısı Şenol Karaküçük ve Meclis Üyesi Muhammet Polat eşlik etti.

Uzunlar, Otmanlı Mahallesi'ni ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Otmanlı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Uzunlar, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinledi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Uzunlar, mahallenin daha güzel hizmetler alabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Mahallede devam eden çalışmaları inceleyen Uzunlar'a ziyaretinde Süleymanpaşa Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Hikmet Güven ve muhtar Burhan Sevim eşlik etti.