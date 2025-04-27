Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nden Toplu Katliam: 31 Sivili Öldürdü

PORT Sudan Doktorlar Ağı, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki Salha Mahallesi'nde 31 sivili öldürdüğünü belirtti.

Sudan Doktorlar Ağı'ndan yapılan açıklamada, "HDK, Salha Mahallesi'nde belgelenen en büyük toplu katliamda, çocukların da aralarında bulunduğu 31 kişiyi orduyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle öldürdü." ifadeleri kullanıldı.

Hartum'un batısındaki Umdurman'ın güneyinde bulunan Salha bölgesinde binlerce silahsız sivili tehdit eden HDK'nin bu katliamlarının kınandığı aktarılan açıklamada, yaşananların "savaş suçu ve insanlığa karşı bir suç" olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Uluslararası toplumu, kalan sivilleri kurtarmak ve binlerce silahsız sivilin yaşadığı Salha bölgesinden güvenli çıkış yolları açmak için acil eylemde bulunmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, HDK mensuplarının, çocukların da aralarında bulunduğu onlarca kişiyi toplayıp öldürdüğü yer aldı.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, üçüncü yılına girdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 23 ay sonra başkent Hartum'un önemli bir kısmında kontrolü sağlarken HDK, Hartum'un batısındaki Umdurman'ın bazı mahallelerinde hala varlık gösteriyor.