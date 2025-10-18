Su Kaynaklarının Korunması ve Tarım Sektörü Üzerine Önemli Vurgular

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV) Başkanı İsmail Faruk Aksu, "Su kaynaklarının korunması ve rasyonel kullanımı, milli güvenlik meselesi olarak ele alınmalıdır." dedi.

TASAV tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde " Tarım, Gıda ve Hayvancılık: Durum Analizi, Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri" sempozyumu düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Aksu, tarım ve hayvancılığın ekonomik faaliyetlerin yanında öncelikli stratejik sektörler olduğunu dile getirdi.

Aksu, gıda zincirinde kayıp, israf ve izlenebilirlik eksiklerinin hem üretici hem de tüketici güvenini ve refahını olumsuz etkilediğini belirterek, "O sebeple gıda sevk zincirinde fiyatların maliyet kaynaklı olmayan kontrolsüz yükselişinin önüne geçecek mekanizmaların oluşturulması, tarladan sofraya tüm süreçlerin ilgili kurumlarla eş güdüm içinde kontrol edilmesi gerekmektedir. Gıda arz güvenliği ve güvencesiyle tüketicinin korunması mutlaka sağlanmalıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığına vurgu yapan Aksu, "O sebeple su kaynaklarının korunması ve rasyonel kullanımı, milli güvenlik meselesi olarak ele alınmalıdır. Suyun büyük bölümünü tarımda tüketen bir ülke olarak, hızla azalan su kaynakları karşısında sulama için alternatif yöntemler geliştirme mecburiyeti vardır. Suyun etkin yönetimi, arz güvenliği ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde üretim desenini suya göre şekillendiren, alternatif finansman modelleriyle desteklenen bir anlayışla gerçekleştirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Faruk Aksu, küçük üreticilerin sistemde tutunmakta zorlanmasının ve piyasa dengesizliklerinin hayvancılığın sürdürülebilirliğini tehdit ettiğine işaret ederek, "Bu nedenle ıslah programları, kaliteli yem üretimi, hayvan sağlığı ve biyogüvenlik standartlarla birlikte üretim destekleri güçlendirilmelidir." dedi.

Düzenledikleri sempozyumun toprağın, bilimin ve emeğin buluştuğu ortak akıl platformu oluşturduğunu dile getiren Aksu, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında 'Türk ve Türkiye Yüzyılı' vizyonuna katkı sağlama hedefiyle hazırlanan bu sempozyumda, Türkiye'nin tarım-gıda ekosisteminin mevcut durumu, yapısal sorunları ve çözüm yolları bütüncül yaklaşımla ele alınmıştır. Titizlikle yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda üç ayrı eser hazırlanmıştır." bilgisini verdi.

"Gıda meselesinde kendi kendine yetmeyen bir millet, bağımsızlığını koruyamaz"

Aksu'nun bahsettiği, çalışması 10 ay süren ve 66 akademisyenin yazılarından oluşan "Türkiye'de Tarım Sektörü", "Türkiye'de ve Dünyada Gıda Güvencesi ve Gıda Güvenliği" ve "Türkiye'de Hayvancılığın Gelişimi" eserlerini, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan tanıttı.

Turan, kitapların sempozyumun temelini oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu kitaplar, titiz bir editoryal inceleme ve hakemleme sürecinden geçirilmiştir. Sempozyumda ele alınacak konu ve hususlar, detaylı şekilde bu kitaplarda yer almaktadır. Bu üç eserin ortak mesajı şu; üreticiyi güçlendirmeden tüketiciyi koruyamayız. Gıda meselesinde kendi kendine yetmeyen bir millet, bağımsızlığını koruyamaz. Bilgiye, teknolojiye ve örgütlü üretime dayanmayan tarım ve hayvancılık, küresel rekabette hayatta kalamaz."

Sempozyumun açılışında TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı da konuşma yaptı.

Sempozyum, iki oturumdan oluşan panel ve sonuç bildirgesinin okunmasıyla devam etti.