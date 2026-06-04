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Rusya'da Düzenlenen 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu Kapılarını Açtı

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Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 29. Uluslararası Ekonomi Forumu'nda 100'den fazla ülkeden 20 bine yakın temsilci bir araya geldi.

ST. PETERSBURG, 4 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun sergi salonu, 3 Haziran 2026.

29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu çarşamba günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde başladı.

Forumda 100'ü aşkın ülke ve bölgeden siyaset, iş dünyası ve akademi çevrelerinden 20.000'e yakın temsilci bir araya geldi.

İlk kez 1997 yılında düzenlenen forum, Rusya'nın en önemli uluslararası ekonomi forumları arasında yer alıyor. (Fotoğraf: Irina Motina/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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