Emekliler ve Memurlara Verilecek Zam Oranı Belli Oldu

(ANKARA) - SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 12,19; memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 18,6 oranında zam alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün açıkladığı aralık ayı enflasyon verisiyle, SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklilerinin yılın ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu. 2025'in ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 12,19 olarak hesaplandı. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da bu oran kadar zam yapılacak.

Memur maaşları ile memur emekli aylıkları ise toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda yüzde 18,6 oranında artırılacak.

Mevzuata göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılıyor.

Memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. Memurlar ve emeklilerine toplu iş sözleşmesi uyarınca ayrıca bin lira seyyanen zam yapılacak.