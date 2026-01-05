Haberler

Emekliler ve Memurlara Verilecek Zam Oranı Belli Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 12,19 oranında zam alacakken, memurlar ve memur emeklileri yüzde 18,6 oranında zam alacak. Ayrıca memurlara ek olarak bin lira seyyanen zam yapılacak.

(ANKARA) - SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 12,19; memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 18,6 oranında zam alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün açıkladığı aralık ayı enflasyon verisiyle, SSK, BAĞ-KUR, memur ve memur emeklilerinin yılın ilk yarısında alacağı zam oranı belli oldu. 2025'in ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 12,19 olarak hesaplandı. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da bu oran kadar zam yapılacak.

Memur maaşları ile memur emekli aylıkları ise toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda yüzde 18,6 oranında artırılacak.

Mevzuata göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları 6 aylık enflasyon oranı kadar artırılıyor.

Memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıkları ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. Memurlar ve emeklilerine toplu iş sözleşmesi uyarınca ayrıca bin lira seyyanen zam yapılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Memur zammı sonrası tüm ödemeler arttı! İşte değişen kalemler
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Memur zammı sonrası tüm ödemeler arttı! İşte değişen kalemler
Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda
Kira artış oranı belli oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! İşte yeni kira artış oranı