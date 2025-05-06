Sri Lanka ve Vietnam İkili Ticarette Hedeflerini 1 Milyar Dolar Olarak Belirledi

KOLOMBO, 6 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka ve Vietnam, 200 milyon ABD doları olan yıllık ikili ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini belirtti.

Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong, pazartesi günü Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake ile bir araya geldi.

Sri Lanka Devlet Başkanlığı Medya Departmanı tarafından yapılan basın açıklamasında söz konusu ziyaretin iki ülke arasında siyasi güveni güçlendirmeyi ve birçok sektörde etkili işbirliğini teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, "Sri Lanka ve Vietnam, başta ihracat olmak üzere yıllık yaklaşık 200 milyon dolarlık ikili ticaret hacmi gerçekleştiriyor. Her iki ülke de söz konusu ticareti yakın gelecekte 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor" denildi.

Departman, Dissanayake'nin ziyaretinin Sri Lanka'nın Vietnam ile uzun yıllara dayanan dostluğuna olan derin bağlılığını vurguladığını ve dijital dönüşüm, dijital ekonomi, enerji dönüşümü, yapay zeka ve bağlantılılık alanlarındaki yeni fırsatları keşfederken geleneksel sektörlerdeki işbirliğini geliştirme konusundaki karşılıklı kararlılığı da gösterdiğini belirtti.