Sporcu Mehmet Ağca'nın 8 Yıllık Dostu: Ateş Bey

Sporcu Mehmet Ağca'nın 8 Yıllık Dostu: Ateş Bey
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Sporcu Mehmet Ağca, 8 yıldır birlikte olduğu golden cinsi köpeği 'Ateş Bey' ile su sporları yaparak keyifli anlar geçiriyor. Her gittiği aktivitede köpeğini yanından ayırmayan Ağca, Zamantı Irmağı'nda yapılan SUP Festivaline de katıldı.

Sporcu Mehmet Ağca, "Ateş Bey" ismini verdiği ve 8 yıldır dostluk kurduğu golden cinsi köpeğiyle su sporları yaparak, keyifle kürek çekiyor.

Henüz 3 aylıkken sahiplendiği "Ateş Bey"i 8 yıldır yanından ayırmayan Ağca, gittiği her yere ve aktiviteye köpeğini de götürüyor. Ağca, kano ve kürek sörfü olarak da bilinen SUP (Stand Up Paddle) sporunu da köpeğiyle yapıyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinden geçen Zamantı Irmağı'nda düzenlenen "SUP Festivali"ne de "Ateş Bey" ile katılan Ağca, doğanın güzelliklerine kuş cıvıltıları eşliğinde köpeğiyle şahitlik ediyor.

Ağca, AA muhabirine,"Ateş Bey"i henüz yavruyken sahiplendiğini söyledi.

Köpeğiyle büyük dostluk kurduğunu vurgulayan Ağca, "Ateş Bey bana geldiğinde daha 3-4 aylıktı. Son 8 yılımın en değerli şahididir hatta vücudumda dövmesi de var. Ateş Bey benim en büyük dostumdur." dedi.

Kahramanmaraş SUP Ekibi ile su sporları etkinliklerine katıldıklarını anlatan Ağca, köpeğiyle çok keyifli 8 yıl geçirdiklerini ifade etti.

Ağca, "Ateş Bey" ile SUP kullanmaktan mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün paddle (kürek) yaptık. İnanılmaz. Ateş Bey benimle olduktan sonra her şeyden keyif alıyorum. Ateş Bey'e tasma takmış değilim. Onu sadece özgürlüğüne bırakıyorum. Aramızdaki tek bağ saygı. Arkadaşlıktan daha öte bir bağımız var. Paddle yaparken oturur keyfini alır. Bu dostluk başka bir şey. Bu dostluğu kuran en büyük bağ kesinlikle saygı. Benim Ateş Bey'in sınırlarına olan saygım vardır. Ateş Bey'in de bana saygısı vardır. Aramızdaki ilişki kesinlikle bir insan-köpek ilişkisi değil. Ateş Bey benimle birlikte olduğu müddetçe asla tedirgin değildir. Nerede ne yapması gerektiğini çok iyi bilir."

Ağca, köpeğiyle paraşütle atlayış, su altı dalışı ve zirve tırmanışı da yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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