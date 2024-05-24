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Spor ve Ahlak Çalıştayı Düzenlendi

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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Spor ve Ahlak Çalıştayı'nda sporun ahlaki ve estetik tarafının önemine vurgu yaptı. Çalıştayda, sporun barış, dostluk ve kardeşlik gibi değerleri benimsemesi gerektiği vurgulandı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Sporun sadece bedensel bir olay olmadığını, ahlaki ve estetik bir tarafının olduğunu da hiçbir zaman unutmamamız lazım." dedi.

Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi (DÜ), Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği işbirliğinde DÜ Cumhuriyet Konferans Salonu'nda 2 gün sürecek "Spor ve Ahlak Çalıştayı" başladı.

Açılışta, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çalıştayın açılışında konuşan Eminoğlu, gümümüzde özellikle gençlerin sporla iç içe olduğunu belirterek, "Ancak sporun sadece bedensel bir olay olmadığını, ahlaki ve estetik bir tarafının olduğunu da hiçbir zaman unutmamamız lazım. Sporun içinde olan arkadaşlarımızın rol model olduğunu, bir ikon olduğunu, örnek olduğunu da unutmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Bu konuda Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'i örnek gösteren Eminoğlu, "İşte geçtiğimiz haftalarda hepimizin şahit olduğu ve gurur duyduğu bir olay yaşanmıştır. Arda Güler'in gol sevincinden sonra bir elini kaldırıp diğer eline kalbine getirmesi ve bunu yaparken Allah'a tevekkül ettiğini ifade etmesi bizim için çok kıymetli. Bütün gençlerimize rol model oldu. İşte bu bir ahlaktır. Bir duruş, kimlik ve karakterdir." diye konuştu.

"Sporun ana gayesi barış, dostluk ve kardeşliktir"

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz da Türkiye'nin, İslam kültür ve medeniyetiyle beslenen, Anadolu insanıyla maya tutan güçlü değerleri olduğunu dile getirdi.

Bu değerlerin her ne pahasına olursa olsun korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Yorulmaz, "Hayatımızın her alanında olması gerektiği gibi spor konusunda da bu değerlerin hakim kılınması elzemdir Bu konuda sporculara, spor adamlarına, spor medyasından spor bürokrasisine ve spor yöneticilerine ve devletimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Sporun tüm bileşenlerine buradan şu hatırlatmalarda bulunmak istiyoruz; sporun ana gayesi barış, dostluk ve kardeşliktir. Sporun ruhu ise centilmenliktir. Kazananı tebrik etmek ve kaybedeni teselli etmek bir erdemdir. Özellikle kulüp yöneticilerimiz ayrıştırıcı değil, birleştirici bir dil kullanmalıdır." diye konuştu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Belediye Başkanı Faruk Özlü, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık da sporda ahlakın önemine ilişkin konuşma yaptı.

"Endüstrileşme, Rekabet ve Dijitalleşme Bağlamında Modern Sporlar ve Ahlak", "Milli Sporlar ve Ahlak", "Uzak Doğu Sporları ve Ahlak" ile "Yasa Dışı Bahis, Doping ve Şike" başlıklarında oturumların düzenleneceği çalıştay, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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