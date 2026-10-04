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SPK, YTM malvarlığı hükmünün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği iddiasını yalanladı

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SPK, Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) malvarlığı hükmünün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Kurul, hükmün 30 Aralık 2012'den beri Sermaye Piyasası Kanunu'nda, 6 Haziran 2013'ten beri YTM yönetmeliklerinde yer aldığını bildirdi.

SERMAYE Piyasası Düzenleme Kurulu (SPK), Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) malvarlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

SPK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Yatırımcı Tazmin Merkezi malvarlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmayı amaçlamaktadır. Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı biçimde iddia edildiğinin aksine, YTM malvarlığının korunmasına ilişkin hüküm 2026 yılının Temmuz ayında ilk kez düzenlenmiş değildir. Bu hüküm, 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kanunu'nda, 6 Haziran 2013 tarihinden itibaren ise YTM'ye ilişkin yönetmeliklerde yer almaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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