SPK ile TBB arasında finansal okuryazarlık alanında iş birliği

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) arasında 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü' imzalandı.

İş birliği protokolünün imza töreni, Ankara Barolar Birliği'nde yapıldı. İmza törenine; SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, TBB Başkanı Erinç Sağkan, baro başkanları ve avukatlar katıldı.

'HUKUKUN ROLÜNÜ AYRI BİR YERE KOYMAK İSTİYORUZ'

SPK Başkanı Gönül, hukuk ile finansın aynı zeminde, aynı hedef doğrultusunda buluştuğu önemli bir iradeyi ortaya koymak için bir arada olduklarını belirterek, "Bu protokolü, bu yönüyle son derece değerli ve stratejik olarak görüyoruz. Sermaye piyasaları sadece finans dünyasının içerisinde olan rakamlar, endeksler ve finansal araçlar olarak tanımlanmamalıdır. Sağlıklı işleyen sermaye piyasalarının arkasında hukuki bir zemin, şeffaflık ve güçlü bir hukuk düzeni olmak zorundadır. Bu nedenle sermaye piyasalarının gelişmelerinden söz ederken, hukukun ve avukatlık mesleğinin rolünü ayrı bir yere koymak istiyoruz. Sayın baro üyelerimiz sermaye piyasalarında kritik ve çok önemli bir yer tutmaktadır. Örnek vermek gerekirse, halka arz süreçlerinde mutlaka bir hukukçu raporu istiyoruz. İşte bugün bu protokol sayesinde bu konuda bir iş birliği yaparak, bundan sonra sizlerle birlikte daha yakın bir çalışma içerisinde olmayı umut ediyoruz" diye konuştu.

'MESLEKTAŞLARIMIZIN CİDDİ BİR EĞİTİMDEN GEÇMELERİNİ AMAÇLIYORUZ'

TBB Başkanı Erinç Sağkan ise "Türkiye'deki 204 bin avukatın ve yine binlerce stajyer meslektaşımızın meslek içi eğitimleri ve staj eğitimleri, Türkiye Barolar Birliği'nin en önemli ve en büyük anlam verdiği görev alanı içerisinde yer alıyor. Bu kapsamda finansal okuryazarlık konusu da avukatların yurttaşlarımızın adalete erişiminde en çok önem verdiği başlıklar içerisinde yer alıyor. Bu anlamda bugün imza altına alacağımız iş birliği protokolü ile avukatların ve stajyer meslektaşlarımızın finansal okuryazarlıkta ciddi bir eğitimden geçmelerini amaçlıyoruz. Bu eğitimin neticesi 85 milyon yurttaşımızın adalete erişiminde savunmanın daha etkin bir rol üstlenmesini temel olarak sağlayacaktır" dedi.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Celal ATALAY/ANKARA,