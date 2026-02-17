SPK ve Polis Akademisi arasında finansal okuryazarlık protokolü imzalandı

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK) ile Polis Akademisi Başkanlığı arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisi'nde düzenlenen 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' törenine; SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı katıldı. Burada konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, finansal okuryazarlığın toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaşması için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bugün, burada yine çok önemli bir adımla devam edeceğiz bu işimize. Polis Akademimiz ile yapacağımız bu protokol sayesinde iş birliğimizi daha da güçlendirerek polisimize de gerekli finansal okuryazarlık eğitimini vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu eğitimle birlikte polisimizin sadece fiziksel güvenlik unsuru olarak değil, aynı zamanda mental ve finans alanındaki gelişimine de katkıda bulunmayı istiyoruz. Günümüz dünyasında artık suçlar, siber suçlara taşınmış ve finansal açıdan işlenen bu suçlar adeta bir milli güvenlik sorunu haline gelmeye başlamıştır. Bilindiği üzere başta sanal kumar, yasa dışı bahis ve yasa dışı kripto işlemleri finansal okuryazarlığı düşük kesimler için oldukça büyük bir riskler içermektedir. Bütün çabamız, finansal okuryazarlığın artmasıyla birlikte tüm bu risklere karşı gerekli önlemler açısından da bu bilinci oluşturmaktır. Son yıllarda sermaye piyasamızda büyük gelişmeler kaydettik. Bununla birlikte tüm paydaşlarımızla bu gelişmeleri paylaşmak, bu konuda bilinci oluşturmak ve finansal açıdan okuryazarlığı da geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

BALCI: EN ÖNEMLİ MESELELERDEN BİRİSİ

Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı ise Polis Akademisi olarak finansal okuryazarlığın önemli olduğunu söyleyerek, "Bu protokolü yapmadan önce Polis Akademisi bünyesindeki hocalarımız üzerinden kendi öğrencilerimize mümkün olduğu kadar finansal okuryazarlık derslerini vermeye gayret ediyoruz. Zira çağımızın en önemli problemlerinden birisi dijital alanda işlenen suçlar. Tabii gerek öğrencilerimiz gerek buradan mezun olduktan sonra polis memurlarımız ve polis yöneticilerimiz ellerindeki cep telefonu üzerinden, kısa bir yoldan ve bilgi sahibi olmadan borsaya ve daha kötüsü bahis gibi bataklıklara saplanabilmektedir. Bunun son derece üzüntü verici neticeleri de oluyor. Kolay para kazanma ve emek vermeden kazanma hırsı bir müddet sonra maalesef kişileri ekonomik zorluklara ve ekonomik bataklıklara düşürmektedir. Bu bataklıktan çıkamayan bazı arkadaşları da maalesef kaybediyoruz. Bu bizim teşkilatımız açısından en önemli meselelerden birisi. Bugün kurumsal olarak SPK ile bu eğitimleri vermek istiyoruz ki çağımızın en önemli tuzakları olan kripto para ve sanal bahis gibi çeşitli tuzaklara personellerimiz düşmesin. Çünkü bunlar birer kahramanlar, büyük emekle yetiştirilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iç huzurunu tesis eden geleceğin kahramanları. Bunları her yönden korumamız ve kollamamız gerekiyor. Bu yönde bir farkındalık yaratmak maksadıyla da bu çalışmanın, bu protokolün son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Polis Akademisi Başkanı Murat Balcı, iki kurum arasındaki protokolü imzaladı.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Celal ATALY/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı