SPK raporunda piyasa dolandırıcılığı yaptığı saptanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

SPK raporunda piyasa dolandırıcılığı yaptığı saptanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli daha, SPK raporunda AZTEK payında piyasa dolandırıcılığı tespit edilmesi üzerine adliyeye sevk edildi. Böylece 13 şüpheli hakkındaki süreç adliyeye taşındı.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında SPK'nın Denetleme Raporunda, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ (AZTEK) payında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirdiği tespit edilen ve gözaltına alınan 13 şüpheli daha İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı