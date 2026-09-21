SPK, bugünkü bültende fon tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardı

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(ANKARA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmelerini dikkate alarak, daha önce 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresini 6 aya çıkardı.

Sermaye Piyasası Kurulu, bugün yayımladığı bültende fon tasfiye sürecine ilişkin yeni kararını duyurdu. Kurul, 17 Eylül'dedeki karar kapsamında belirlenen fon tasfiye usul ve esaslarında değişikliğe gitti.

Buna göre, fon tasfiye usul ve esaslarının ilgili maddesinde yer alan 3 aylık süre, tasfiye konusu fonların portföy yapıları ve piyasa gelişmeleri dikkate alınarak 6 ay olarak değiştirildi.

Kaynak: ANKA