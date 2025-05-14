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Sosyal Güvenlik Haftası'nda Kayıt Dışı İstihdama Dikkat Çekildi

Sosyal Güvenlik Haftası'nda Kayıt Dışı İstihdama Dikkat Çekildi
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Bilecik SGK İl Müdürü Adem Bedir, sosyal güvenliğin önemine ve kayıt dışı istihdamın olumsuz etkilerine değindi. Kayıtlı çalışmanın toplum için gerekli olduğunu vurguladı.

Bilecik Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Adem Bedir, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bedir, kurum binasında, Sosyal Güvenlik ve Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede sloganlarının "Kayıtlı çalış güvenli yaşa" olduğunu belirterek, çalışmanın yalnızca geçim kaynağı sağlamak için değil insan olmanın, üretmenin ve toplumda faydalı olmanın bir gereği olduğunu ifade etti.

Sağlıklı ve güvenceli bir şekilde çalışan bireyin, olumsuzluklara daha kolay başa çıkabileceğini belirten Bedir, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatında bireyin çalışmasının neden olabileceği birçok risk bulunmaktadır. Bu risklerin gerçekleşmesi durumunda gelir kaybının önüne ancak sosyal güvenlik sistemi devreye girer. Sosyal güvenlik bireyleri yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri mesleki, fizyolojik ve sosyoekonomik risklere karşı korumayı amaçlayan politika ve sistemler bütünüdür."

Bedir, devlet tarafından yönetilen bu sistemin vatandaşlara sağlık hizmeti sunmak, asgari bir gelir düzeyi sağlamak ve yaşlılık, hastalık, malullük, işsizlik, iş kazası gibi nedenlerle çalışma yaşamından dönenlere olanaklar kurarak bu risklerin doğurduğu zararları telafi etmeyi hedeflediğini bildirdi.

Türkiye'de gelişmiş bir sosyal güvenlik sistemi bulunduğunu dile getiren Bedir, "Ancak bu sistemden faydalanmanın temel şartı, kayıtlı çalışmaktır. Sosyal güvenliğin bu denli önemli olmasına rağmen, bazı vatandaşlarımızın halen sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Bunun başlıca nedenlerinden biri de kayıt dışı istihdamdır. Kayıt dışı istihdam, çalışıldığı halde hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi durumudur. Bu durum hem çalışan hem işveren hem de devlet açısından ciddi olumsuzluklara yol açmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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