Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fırınları Denetledi

Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediyelerin öncelikli görevlerinin başında halkın sağlığı olduğunu söyledi.

Zabıta ekiplerinin halkın sağlığı ve huzuru için 7/24 özveriyle çalıştığını vurgulayan Ekinci, "Yiyecek içecek gibi gıda maddeleri satan iş yeri sahiplerimiz her şeye dikkat ederek titiz davranmalılar. Buralarda meydana gelecek bir olumsuzluk, sağlık açısından büyük sorunlar doğurabilir. Zabıta ekiplerimiz gezdikleri fırınlarda hijyen, gramaj ve fiyat denetimi yapıyor. Genel olarak esnaflarımızın kurallara uydukları tespit edildi. Kurallara uymayan fırın ve imalathanelerin tamamını istenilen standartlara getirmek için de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli cezalar uygulanıyor." dedi.

Ekinci, vatandaşların da gördükleri aksaklıkları belediye zabıta müdürlüğüne bildirmelerini istedi.