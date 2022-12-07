Son Dakika: Zincir mağazalara yönelik yeni kural! Ürünler sisteme aktarılacak, vatandaşlar fiyat karşılaştırması yapabilecek
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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla perakende sektörüne yönelik yeni bir kural getirildi. Buna göre, zincir mağazalar satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Bu veriler kamuoyu ile paylaşılacak ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanacak.
Ticaret Bakanlığı zincir marketlere yönelik yeni kurallar getirdi. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BİLGİLER SİSTEME AKTARILACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; zincir marketler satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Bu veriler kamuoyu ile paylaşılacak ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanacak.
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