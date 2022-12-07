Son Dakika: Zincir mağazalara yönelik yeni kural! Ürünler sisteme aktarılacak, vatandaşlar fiyat karşılaştırması yapabilecek

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla perakende sektörüne yönelik yeni bir kural getirildi. Buna göre, zincir mağazalar satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlü olacak. Bu veriler kamuoyu ile paylaşılacak ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanacak.