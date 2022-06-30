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Son dakika: Zelenskiy: "144 Ukraynalı askeri Rus esaretinden kurtardık"

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
Son dakika: Zelenskiy: '144 Ukraynalı askeri Rus esaretinden kurtardık'

Son dakika haber: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya tarafından esir tutulan 144 Ukraynalı askeri kurtardıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya tarafından esir tutulan 144 Ukraynalı askeri kurtardıklarını bildirdi.

Zelenskiy, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, iyimser ve önemli bir haberi vermek istediğini dile getirerek, "144 Ukraynalı askeri Rus esaretinden kurtardık. Bunların arasında 59 ulusal muhafız, 30 deniz kuvvetleri, 28 ordu, 17 sınır muhafızı, 9 terörle mücadele askeri ile 1 polis var." diye konuştu.

Kurtarılan Ukraynalı askerlerin en yaşlısının 65, en küçüğünün ise 19 yaşında olduğunu belirten Zelenskiy, "Özellikle 95 Azovstal savunucusu evlerine dönüyor. Her Ukraynalıyı eve getirmek için her şeyi yapacağız." dedi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Birimi, dün savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rusya ile Ukrayna arasında en büyük takas işleminin yapıldığını ve sonucunda 95'i Azovtsal Fabrikası'ndaki askerler olmak üzere toplamda 144 Ukraynalı askeri geri aldıklarını duyurmuştu.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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