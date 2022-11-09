Son Dakika! Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı, ekmeğin 7,5 TL olacağı iddialarını yalanladı

Son dakika! Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, aralık ayında İstanbul'da ekmek fiyatlarının 7,5 TL olacağı iddialarını yalanladı. Balcı, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin Aralık'ta 7.50 TL olacak demesi gerçek dışıdır" dedi.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, hafta içinde bir açıklama yaparak İstanbul'da ekmeğe aralık ayı içerisinde büyük zam geleceğini öne sürdü.

ZAM İDDİASI SES GETİRDİ

Kolivar, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız. Ruhsatlı fırınlara elektriği ev tipi fiyatına verirseler bizim maliyetimiz düşer, fırıncı da bir nefes alır, zam yapılmaz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama vatandaşları kara kara düşündürttü.

"7.5 TL İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR"

Konu sosyal medyada da gündem olurken Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğe zam iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Basın toplantısı düzenleyen Balcı, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin Aralık'ta 7.5 TL olacak demesi gerçek dışıdır. Aralık ayında ekmek 5 TL'nin üzerinde olmayacak, Ocak ayında da kamuoyunda yer aldığı şekilde bir ekmek fiyatı ile karşı karşıya kalmayacağız" ifadelerini kullandı.