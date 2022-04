ARINÇ SORUNLAR ÇÖZÜLDÜKÇE MİLLET HİÇBİR ZAMAN BİZDEN KOPMADI

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, katıldığı AK Parti Manisa İl Başkanlığı yemeğinde yaptığı konuşmada, Ekonomide sıkıntılar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60'ı bulmuşsa, milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsın. Gerçeği göreceğiz ve sorunu çözeceğiz. Sorunlar çözüldükçe millet hiçbir zaman bizden kopmadı dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığının iftar yemeği TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın katılımı ile gerçekleşti. Şehzadeler ilçesinde Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleşen iftar yemeğine Arınç'ın yanı sıra, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve partiler katıldı.

İl Başkanı Salih Hızlı'nın selamlama konuşmasının ardından söz alan Arınç, Biz AK Partiliyiz. Çok şükür bu partinin kuruluşunda da bulundum. Bugün de AK Parti'deyiz. Bundan sonra gidecek hiçbir yerimiz yok. AK Parti'de zaferden zafere koşacağız. Hep beraber inşallah güzel günler göreceğiz. Elbette siyasi tercihlerini başka yöne çevirmiş insanlar olabilir. Ama biz bu kararımızda samimiyiz. Çünkü bu ülkeye hayır adına ne yapıldıysa hamdolsun AK Parti yaptı diye konuştu.

'BUNU HALKIMIZA ANLATACAKSIN'

AK Parti'nin ekonomi kaynaklı birtakım sorunlar yaşadığına dikkat çeken Arınç, 20 yıldır iktidardayız. Önümüzde daha büyük bir imtihan var. İbni Haldun mukaddemesinde devletlere bile ömür biçer. Devletlerde doğar, biraz büyür, biraz gelişir, sonra gerileme başlar, sonra devletler yıkıma kadar gider. İktidarlar, idareler, yönetimler. Bütün her şeyin her günkü zevki ile her günkü başarısı ile devam etmeyeceği zaten işin doğası gereğidir. AK Parti'nin birtakım sıkıntılar yaşadığını, memleket içinde ekonomiden kaynaklı birtakım sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını görmezden gelemeyiz. Benim bazı ziyaretçilerden farkım odur ki ben daha 3 sene evvel, Türkiye'de ekonomik sıkıntılar var ama hamdolsun hükümetimiz bunlarla baş edecek, başaracak ve yeniden güzel günlerde birlikte olacağız demiştim. Siyasi olarak bize düşen bir sorunu görmektir, inkar etmemek, üstünü örtmemektir. Halının altına tozları toplamamaktır. Bütün tozları, pislikleri halının altına süpürüp de ortalığı temiz gösterme gayreti herkese yakışır ama siyasetçiye yakışmaz. Sorunu görecek, sorunu teşhis edeceksin. Bunu halkımıza anlatacaksın ve biz bunun çaresini bulacağız diye konuştu.

'BAŞARILI OLAMAZSAK, SEÇİM SONUÇLARINDAN ÇOK EMİN DEĞİLİM'

AK Parti'ye uyarılarda bulunmayı ihmal etmeyen Arınç, Nasıl 20 senedir buluyorsak, 20 senedir seçim kaybetmiyorsak, 20 senedir millet AK Parti diyor, başka bir şey demiyorsa bütün bunların üstesinden geleceğiz, bize güvenin. Bunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Görüyorsunuz ki hala ne sıkıntı içinde olursa olsunlar insanlar Cumhurbaşkanına güven noktasında hala yüksek bir çıta var ki, muhalefet bunun eteğine bile yapışacak durumda değil. Bu güven boşa gitmesin. Bu sıkıntılardan biran evvel kurtulalım, kurtulmalıyız. Çünkü yıllardır siyasetin içinde olan insanlar olarak söylüyorum, halkın tercihi noktasında ekonominin iyi olduğu zamanlarda daha rahat edersiniz. Ama ekonomide sıkıntılar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60'ı bulmuşsa, milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsın. Gerçeği göreceğiz ve sorunu çözeceğiz. Sorunlar çözüldükçe millet hiçbir zaman bizden kopmadı. Hiçbir zaman da bizden kopmayacak. Bunu yapacak güçteyiz. Arkadaşlar başarılı olamazsak, seçim sonuçlarından çok emin değilim. Başarılı olmak zorundayız. Çok iyi şeyler yapmak zorundayız diye konuştu.