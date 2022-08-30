Son Dakika! Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı

Son dakika! Yaklaşık 400 bin kişiyi milyonlarca lira dolandıran ve Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanan Özer'le ilgili "Emniyet tarafından Türkiye'ye iade işlemlerine başlandı." denildi.

Kripto para borsası Thodex ile yüz binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilmişti.

İADESİ İÇİN İŞLEMLER BAŞLATILDI

Kırmızı bültenle aranan Özer'in Arnavutluk polisi tarafından Vlora kentinde yakalandığı duyuruldu. Özer'in Türkiye'ye iadesi için işlem başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı, Emniyet tarafından Türkiye'ye iade işlemlerine başlandı." denildi.

Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğini iletti.

40 BİN YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özer'in "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplamda 40 bin 562 yıla kadar hapsi istenmişti.

VURGUNUN MİKTARI 356 MİLYON LİRA

Thodex'in veri tabanını mercek altına alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yapılan her işlemi tek tek incelemiş; MASAK'ın hazırladığı rapora göre, vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak tespit edilmişti.