Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! İbadethane ve cemevlerinde kullanılan doğal gaza yüzde 42,73 indirim

Güncel Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ibadethane ve cemevlerinde kullanılan doğal gaza yüzde 42,73 indirim yapma kararı aldıklarını açıkladı. Karar, 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hemen ardından ibadethane ve cemevlerindeki kullanılan doğal gaza yüzde 42,73 oranında indirim yapıldığını duyurdu.

YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yapılan paylaşımda indirimin 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlükte olacağı belirtildi. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İbadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda %42,73 indirim yapma kararı aldık. Ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ile elektrik üretiminde tüketilen doğal gazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdük."

Son Dakika! İbadethane ve cemevlerinde kullanılan doğal gaza yüzde 42,73 indirim

SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN YAPILAN İNDİRİMLERİ HATIRLATTI

Erdoğan ayrıca sanayi kuruluşlarının kullandığı elektriğin yüzde 16, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza ise yüzde 12.73 indirim geldiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı açıklamasının devamında, "Sanayideki doğal gazda 2022 Kasım ayına göre yüzde 13,10 - yüzde 25,11 oranlarında indirim gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title