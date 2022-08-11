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Eskişehir haberleri | ESKİŞEHİR'DE 39 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

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Eskişehir haberlerine göre ESKİŞEHİR'de polisin basın yaptığı bir evde 39 kilo esrar ile 304 kök hint keneviri ele geçirildi.

ESKİŞEHİR'de polisin basın yaptığı bir evde 39 kilo esrar ile 304 kök hint keneviri ele geçirildi. Evde gözaltına alınan şüpheli S.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mahmudiye ilçesindeki bir evde yasa dışı hint keneviri yetirilerek uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre takibe alınan eve Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla baskın yapıldı. Evin bahçe kapısı ekiplerce koçbaşı kullanılarak açılırken, yapılan aramalarda 39 kilo 30 gram esrar, 304 Kök hint keneviri, kenevir yetiştirmede kullanılan 8 adet ortam aydınlatma cihazı, 3 adet vantilatör ve ortam nemlendirme cihazı ele geçirildi. Ev sahibi S.T. gözaltına alınırken, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler

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