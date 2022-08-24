Son dakika haberleri! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'nın Haymana ilçesinde, yasa dışı kenevir yetiştirilen eve düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. ANKARA'nın Haymana ilçesinde, yasa dışı kenevir yetiştirilen eve düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4 bin 823 kök Hint keneviri ve 54 kilogram kubar esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, H.K. ve S.S.'nin ev ve bahçesinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde eve düzenlenen operasyonda, dikili halde 4 bin 823 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 54 kilo kubar esrara el konuldu. Gözaltına alınan H.K. ve S.S. hakkında adli işlem başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kenevir Haymana Güncel Haberler Son Dakika

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