Son dakika haberi! Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Bosnalı Sırp lider Dodik ile görüştü

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın partneri olduğu 23. Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı'nın açılışını yapmak için geldiği Bosna Hersek'te temaslarda bulundu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik ile görüşen Szijjarto, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Batı Balkanlar'ın barış ve istikrar içerisinde olmasının Macaristan'ın yararına olduğunu belirten Szijjarto, "Bu nedenle Bosna Hersek ve Sırp Cumhuriyeti Entitesi'nde önemli bir ekonomik gelişim programı başlattık." dedi.

Szijjarto, Avrupalı politikacıların Bosna Hersek'e yaptırım uygulamasına karşı olduğunu kaydederek, "Batı Balkanlar'da yaptırım uygulanarak barış ve istikrara ulaşılamayacağını belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği politikacılarının Balkanlar'daki durumu anlamaya çok ihtiyacı olduğunu savunan Szijjarto, "AB politikacıları Dodik hakkında değil, onun kendisiyle konuşursalar Balkanlar'daki problemleri daha iyi anlayıp çözebileceklerdir." dedi

Dodik, Macaristan'a Balkanlar'daki durumun anlaşılması ve barışın korunması için yaptıklarından dolayı müteşekkir olduğunu belirterek, "Szijjarto'ya Mostar ziyareti için teşekkür ediyorum, bu ilişkiler doğru yönde ilerliyor." diye konuştu.

23. Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı'nda da Szijjarto, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı, Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) lideri Dragan Covic ile görüşerek ortak basın açıklaması yaptı.

Fuarda 350 metrekare alanda Macar firmaların temsil edildiğini belirten Szijjarto, "Onların varlığının Batı Balkan ülkeleriyle ekonomik iş birliğimizi güçlendireceğini ve genişleteceğini umuyoruz. Geçen yıl bu iş birliğinde istisnai bir rekora imza attık." dedi.

Szijjarto, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ile de görüştü.