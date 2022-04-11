Son dakika haberi... Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 351 kurusıkı tabanca ele geçirildi - Haberler

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Son dakika haberi... Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 351 kurusıkı tabanca ele geçirildi

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Son dakika haberi... Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 351 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde 351 kurusıkı tabancanın ele geçirildiği silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 351 kurusıkı tabancanın ele geçirildiği silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde bir kişinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin tabancaları satma arayışı içerisinde olduğunu belirleyen ekipler, harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.G'ye ait araçta ve depoda 351 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli A.G'yi gözaltına aldı.

Son dakika haberi... Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 351 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Son dakika haberi... Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 351 kurusıkı tabanca ele geçirildi

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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