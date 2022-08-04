Son dakika haberi... İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hastanedekiler tahliye edilirken, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Güncel AA / İbrahim Halil Aktürk Zeytinburnu İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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