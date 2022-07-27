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Son dakika haberi... Hatay'da 5 köpek yavrusunun öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi

Son dakika haberi... Hatay'da 5 köpek yavrusunun öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi

Son dakika haberi: Kırıkhan ilçesinde öldürülen 5 köpek yavrusunun görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına hayvanseverler tepki gösterdi.

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Kırıkhan ilçesinde öldürülen 5 köpek yavrusunun görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına hayvanseverler tepki gösterdi.

Köpeklerin öldürüldüğü iddia edilen Alabeyli Mahallesi mezarlığında bir araya gelen hayvanseverler, bölgeye karanfil bıraktı.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Dr. Ufuk Bayraktar, yaşanan olaydan dolayı çok acılı ve öfkeli olduklarını söyledi.

İnsanların, birbirine, doğaya ve hayvanlara karşı bu kadar şiddet dolu eylemlerine anlam veremediklerini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hepimiz kızgın olduğumuz kadar şaşkınız, bunlara bir son verilmesini istiyoruz, faillerinin cezalandırılmasını istiyoruz. Ortak çözüm noktası düzenli kısırlaştırma yapmaktır. Artan sokak hayvanı nüfusundan bizler de çok mutlu değiliz. Bunun da yasal, bilimsel ve vicdani yolu düzenli kısırlaştırma yapmaktır."

Pati Koruyucuları (Paw Guards) İl Temsilcisi İbrahim Göçer de, yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını, yetkililerin yer tahsisi konusunda yardımcı oldukları takdirde hayvanların bakımlarını üstleneceklerini dile getirdi.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

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