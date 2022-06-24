Son dakika haberi: Düzce'de 10 at kurtarıldı; kesim düzeneği olan binanın sahibi gözaltında

DÜZCE'de, boş binada at kesimi yapılacağına yönelik ihbarda bulunulunca zabıta, polis ve jandarma ekipleri baskın düzenledi. Hayvanların kesimi için sistem kurulduğu tespit edilirken, 10 at kurtarıldı. Bina sahibi İrfan B., gözaltına alındı.

Olay, dün gece Darıcı Mahallesi 5792 Sokak'ta bulunan boş binada meydana geldi. Belediyeyi arayanlar, boş binada hareketlilik olduğu ve çok sayıda atın binaya sokulduğu ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri de durumu polis ve jandarmaya bildirdi. İrfan B.'ye ait boş binaya düzenlenen operasyonda, bina içinde kesim için sistem kurulduğu ve 10 atın kesime hazırlandığı tespit edildi. Operasyonla kurtarılan 10 at, Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Binada yapılan aramada ise 30 kök Hint keneviri ile 30 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda malzemelere el koyuldu ve bina sahibi İrfan B. gözaltına alındı.