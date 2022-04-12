ZEKERİYA BEYAZ HAYATINI KAYBETTİ

İLAHİYATÇI Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Beyaz'ın oğlu Oğuzhan Beyaz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 18 Mart'ta Esenler'deki özel bir hastanede aspirasyon pnömonisi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. O tarihten beri hastanede tedavisi devam eden Beyaz, bugün hayatını kaybetti. Beyaz'ın vefat haberini oğlu Oğuzhan Beyaz, sosyal medya hesabından duyurdu. Oğuzhan Beyaz, yaptığı paylaşımda 'Canımın bir parçası gitti. Sevgili babam, Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ı kaybettik. Yarın Esenler Merkez Camii'nde öğle namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda veda edeceğiz' yazdı.

PROF. DR. ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR

Zekeriya Beyaz 1 Mart 1938, Gaziantep doğdu. Bazı eserlerinde Mustafa Talip Güngörge imzasını kullandı. Gaziantep İlkokulu, Maraş İmam Hatip Okulu (1968), İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü (1972) mezunu. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 15 yıl kadar imam, vaiz ve müftü olarak görev yaptı. 1984'ten itibaren İstanbul Üniversitesinde görev aldı. Uzun süre bu üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsünde çalıştı. 1998'den itibaren İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi din sosyolojisi profesörü olarak ders verdi.