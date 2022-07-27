Son dakika haber | Trabzon'da otele fuhuş baskını: 18 gözaltı

TRABZON'da, polisin bir otele düzenlediği operasyonda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 13'ü yabancı uyruklu kadın, 18 kişi, gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otellerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından bir otele düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 13 yabancı uyruklu kadın ile kendilerine yer temin ettikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 5 kişi hakkında da 'fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan soruşturma başlatıldı.