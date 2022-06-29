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Son dakika! Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Sivas'tan, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makineleri ve personel gönderildi.

Sivas'tan, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makineleri ve personel gönderildi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından İl Özel İdaresi tarafından Kastamonu'ya gidecek personel ve araçlarla ilgili çalışma yapıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Makine İkmal ve Bakım Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, bölgeye gönderilecek personelle bir araya geldi.

Algın, Yol İş 2. Nolu Şube Başkanı Eyüp Baran'ın da yer aldığı programda, personele kazasız çalışma temennisinde bulunuldu.

Personeli uğurlayan Algın, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Kastamonu'ya 5 damperli kamyon, kasalı kamyon ve kazıyıcı kepçe gönderildiğini kaydetti.

AA / Güncel

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