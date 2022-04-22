Son dakika haber! Sivas'ta tarihi eser operasyonunda 4 zanlı yakalandı
AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine Y.A. (39), Y.K. (28), A.C. (35) ve O.C'nin (34) adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin evlerinde, tarihi değeri olduğu değerlendirilen 2 heykel, sikke, metal ve taş objeler ile dedektör ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
AA / Halife Yalçınkaya - Güncel