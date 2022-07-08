ŞEHİT BAŞÇAVUŞ FERHAT GEDİK'İN ANNESİNDEN HÜZÜNLÜ MEZAR ZİYARETİ - Haberler

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ŞEHİT BAŞÇAVUŞ FERHAT GEDİK'İN ANNESİNDEN HÜZÜNLÜ MEZAR ZİYARETİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TRABZON'un Maçka ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korumak isterken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, bayram arifesinde oğlunun mezarını ziyaret etti.

TRABZON'un Maçka ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korumak isterken şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, bayram arifesinde oğlunun mezarını ziyaret etti. Gedik, Her şehit haberi aldığımda oğlumun ilk günkü acısını yaşıyorum dedi.

PKK'lı teröristlerle 11 Ağustos 2017'de sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ü korumaya çalışırken şehit olan, 2 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, Hatay'daki Bekbele Mezarlığı'nda, Kurban Bayramı arifesinde oğlunun kabrini ziyaret etti. Duygusal anlar yaşayan Gedik, oğlu ve tüm şehitler için dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu.

Acısının ilk günkü gibi taze olduğunu kaydeden Hatice Gedik, Her şehit haberi aldığımda oğlumun ilk günkü acısını yaşıyorum. Şehit oğlumun yeri apayrıydı. Göreve gitmeden her bayram sabahı arar, 'Anne bayramın mübarek olsun' diyerek kutlardı. 'Anne erken kalk, mezara git, ölmüşlerimize dua et' derdi. Şimdi de kendisini ziyaret edip, dua ediyorum dedi.

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