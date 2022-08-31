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OTOMOBİL TAKLA ATTI, CAMDAN FIRLAYAN HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ MİNE ÖLDÜ

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OTOMOBİL TAKLA ATTI, CAMDAN FIRLAYAN HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ MİNE ÖLDÜ

Antalya'da, arkadaşı R.Y.?nin kullandığı otomobilin takla atması sonucu camdan savrularak yaşamını yitiren hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy'un cenazesi Antalya'dan Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Susuz köyündeki baba ocağına getirildi.

Antalya'da, arkadaşı R.Y.?nin kullandığı otomobilin takla atması sonucu camdan savrularak yaşamını yitiren hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy'un cenazesi Antalya'dan Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Susuz köyündeki baba ocağına getirildi. Ailesinin evinde helallik alındıktan sonra köy mezarlığında cenaze töreni düzenlenen Mine Ersoy, toprağa verildi. Mine Ersoy'un annesi Şeyma Ersoy ile babası Mehmet Ersoy, cenaze sırasında yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Şeyma Ersoy, cenaze sonrası kızının mezarı başında gözyaşı döktü.

Öte yandan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü R.Y. hakkında ise ev hapsi kararı verildi. R.Y.?nin yapılan muayenesinde alkollü olmadığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Burdur Susuz Güncel Haberler

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