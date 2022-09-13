Son dakika haber... Haiti'de çetelerin kontrolündeki gecekondu mahallesinde haber yapan 2 gazeteci öldürüldü

Son dakika haberine göre Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de çeteler tarafından kontrol edilen bir gecekondu mahallesinde haber yapan 2 gazeteci vurularak öldürüldü ve cesetleri ateşe verildi.

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'de çeteler tarafından kontrol edilen bir gecekondu mahallesinde haber yapan 2 gazeteci vurularak öldürüldü ve cesetleri ateşe verildi.

Haiti Bağımsız Gazeteciler Derneği tarafından yapılan açıklamada, başkentin çeteler tarafından kontrol edildiği bildirilen Cite Soleil Mahallesi'nde son dönemde 17 yaşındaki bir kızın öldürülmesi de dahil olmak üzere giderek kötüleşen şiddet olaylarını araştıran 2 gazetecinin öldürüldüğü aktarıldı.

Bölgedeki şiddeti araştıran Tayson Latigue ve Frantzsen Charles adlı 2 gazetecinin, kimliği belirsiz kişilerce öldürülmesinin ardından cesetleri de yakıldı.

Olay yerindeki diğer 5 gazetecinin ise kaçarak hayatlarını kurtardığı kaydedildi.

Başbakan Ariel Henry, ölümlerin "son derece şok edici" olduğunu belirterek, cinayetleri kınadı.

Ocak ayında da başkentin güneyindeki Laboule bölgesinde haber yapan 2 gazeteci çeteler tarafından öldürülmüştü.

Haiti'de 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz 2021'de silahlı kişilerce öldürülmesinden beri çeteler, ülkede alan kontrolü için mücadele ediyor ve güçleniyor.