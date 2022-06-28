Otluk alanda çıkan yangında 10 dönüm arazi zarar gördü Bingöl'ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Bingöl'ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. İlçeye bağlı Kılçadır köyünde otluk alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, Orman İşletme İl Müdürlüğüne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve itfaiye aracıyla müdahale ettikleri yangını söndürdü. Yangında, 10 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi. AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Otluk alanda çıkan yangında 10 dönüm arazi zarar gördü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.