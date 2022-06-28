Otluk alanda çıkan yangında 10 dönüm arazi zarar gördü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otluk alanda çıkan yangında 10 dönüm arazi zarar gördü

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
 - Güncelleme:

Bingöl'ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Kılçadır köyünde otluk alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, Orman İşletme İl Müdürlüğüne durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve itfaiye aracıyla müdahale ettikleri yangını söndürdü.

Yangında, 10 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title