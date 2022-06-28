Otluk alanda çıkan yangında 10 dönüm arazi zarar gördü
AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Kılçadır köyünde otluk alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, Orman İşletme İl Müdürlüğüne durumu bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve itfaiye aracıyla müdahale ettikleri yangını söndürdü.
Yangında, 10 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi.
AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel