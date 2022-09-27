Avcılar Belediyesi'nde toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca grev kararı alındı
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Avcılar Belediyesi'nde yaklaşık üç aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca grev kararı alındı. 1200 işçi, bir hafta içinde uzlaşı sağlanamazsa greve başlayacak.
Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şubesi ile Avcılar Belediyesinin bin 200 işçiyi kapsayan sözleşme görüşmelerinde ücret konusunda anlaşma sağlanamadı. Sendika, arabulucu görüşmelerinden de sonuç çıkmayınca grev kararı aldı. Söz konusu grev kararı binanın kapısına asıldı.
1 HAFTA İÇİNDE UZLAŞI OLMAZSA GREV BAŞLAYACAK
Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, işçi maaşlarının düşük olduğunu ifade ederek, bu maaşlarla geçinmenin çok zor olduğunu dile getirdi. Doğan, bir hafta içinde uzlaşma sağlanamaması durumunda işçilerin greve başlayacağını bildirdi.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel