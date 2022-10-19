Son dakika haber... Ankara Adliyesi'nde intihar girişimini polis önledi Güncel Haberler Son dakika haberler: Ankara Adliyesi'nde intihar girişimini polis önlediANKARA Adliyesi'nde 4'üncü katın penceresine çıkarak intihara kalkışan Bulut H. (30), polis tarafından ikna edilerek indirildi. Ankara Adliyesi'nde intihar girişimini polis önledi ANKARA Adliyesi'nde 4'üncü katın penceresine çıkarak intihara kalkışan Bulut H. (30), polis tarafından ikna edilerek indirildi. Akşam saatlerinde adliyenin 4'ncü katına çıkarak atlamak isteyen Bulut H.'yi gören adliye çalışanları polise haber verdi. Polis ile birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Polis, Bulut H.'yi ikna etmeye çalışırken, itfaiye görevlileri de yerde hava yastığı açarak önlem aldı. Bulut H., polisin yaklaşık 20 dakika süren çabasıyla ikna edilerek pencereden indirildi. Bulut H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ankara Adliyesi İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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