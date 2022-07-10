BALIKESİR - Trafik kazasında 5 kişi yaralandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Atatürk Bulvarı'nda, Gömeç istikametine seyreden Mehmet Ö. (26) yönetimindeki 35 AVF 61 plakalı panelvan, aynı yönde giderken, Afet İnan Caddesi'ne dönmeye çalışan Dildar Y. (25) idaresindeki 10 BGD 45 plakalı panelvana çarpıp takla attı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Mehmet Ö. ile aynı araçta bulunan İ.Ö. (9), Nida A. (18), Mustafa Ö. (49) ve Nezaket Ö'yü (51) Ayvalık Devlet Hastanesine götürdü. Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. AA / Suat Salgın - Güncel Güncel Haberler

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