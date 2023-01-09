Son Dakika: Fırtına yıkımı yaşadı! Trabzonspor, Alanya deplasmanında dağıldı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki mücadeleyi bordo-mavililer 5-0'lık skorla kaybetti.

GOL PERDESİ 14. DAKİKADA AÇILDI

Karşılaşmada Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Efecan Karaca, 37 ve 45+7. dakikalarda Ahmed Hassan, 75. dakikada Wilson Eduardo ve 78. dakikada Yusuf Özdemir attı.

İKİNCİ KEZ 5 YEDİLER

Trabzonspor, bu sezon ligde ikinci kez 5 gol yedi. Bordo-mavililer, daha önce deplasmanda Antalyaspor'a 5-2 mağlup olmuştu.

TRABZON 29 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde bir hafta aradan sonra kaybetti ve 29 puanda kaldı. Alanyaspor ise bir hafta sonra kazandı ve 24 puana yükseldi.