Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı gündemden çıkacak, enflasyon tek haneli rakamlara inecek

Son dakika: Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın kanayan yarası hayat pahalılığı ile ilgili net mesajlar verdi. Erdoğan, "Hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız. Enflasyon yüzde 40 altına geriledi. Enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yeni kabinenin ilk toplantısı gerçekleştirildi. 4 saat 10 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

"HAYAT PAHALILIĞI SORUNUNU GÜNDEMDEN ÇIKARACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde vatandaşın belini büken hayat pahalılığı ile ilgili net mesajlar verdi. Sorunun farkında olduklarını söyleyen Erdoğan, "Hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız." diye konuştu.

"ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Mayıs ayında ekonomik güven endeksi artarak 103,7'ye yükseldi. İmalat sanayi endeksi de 50'nin üzerine çıktı. Enflasyon yüzde 40 altına geriledi. Enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız.

"ATILACAK ADIMLARI BELİRLEDİK"

Ülkemize sığınan kardeşlerimizin güvenli şekilde anavatanlarına dönüşlerini teşvik edeceğiz. Türkiye'ye Boraltan Köprüsü faciası gibi yeni utançlar yaşatmayacağız. Yeni dönemin ilk kabine toplantısında hususları değerlendirdik. Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 1 hafta sonra tekrar brifingi hazırlayacaklar, kendilerini dinleyeceğim. Seçim döneminin muhasebesi yanında atılacak adımları belirledik. Dün Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen sel baskınları nedeniyle vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. AFAD ve ilgili kurumlar her türlü çalışmayı sürdürüyor."