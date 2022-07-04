Son dakika haberleri! ÇANKIRI'NIN DODURGA BELDESİNDE SEÇİMİ AK PARTİ ADAYI KAZANDI (2)

'YÜZDE 90'INA YAKINI ALDI'

Kesin olmayan sonuçların ardından açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bugün hakikaten çok önemli bir seçime tanık olduk. Bütün Türkiye'nin gözü kulağı Dodurga'daki seçimlerdeydi. Bu seçimin zaferini ve 2023 Haziran seçimlerinin hakikaten işaret fişeğini Dodurgalılar Türkiye'ye ve dünyaya ilan etti. Bu sonuç hayırlı olsun. AK Partimizin adayı, Cumhur İttifakı'mızın adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı oyların yaklaşık yüzde 90'ına yakınını tek başına alarak büyük bir zafere imza attı, hayırlı olsun. Hakikaten bu manada her 10 kişiden 9'u AK Parti ve Cumhur İttifakı'na 'evet' dedi" ifadelerini kullandı.

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