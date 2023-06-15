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Son Dakika: Bucaspor'u 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

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Son dakika: TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. 1. Lig'e daha önce Çorum FK ve Kocaelispor yükselmişti.

TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928 ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan ve Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı final maçını 3-0 kazanan Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

İKİNCİ YARIDA İŞİ BİTİRDİ

Final maçında Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Behlül, 53 ve 56. dakikalarda Mert Çapar kaydetti. Daha önce, Kocaelispor ve Çorum FK yükselen takımlar olmuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Şanlıurfaspor Güncel Haberler Son Dakika

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