Son Dakika: Bucaspor'u 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

Son dakika: TFF 2. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. 1. Lig'e daha önce Çorum FK ve Kocaelispor yükselmişti.