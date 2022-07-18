Son dakika haberi... Güvenpark saldırısının faillerinden kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığınca, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlar listesinde 'Turuncu' kategoride yer alan 'Azat Kendal' kod adlı terörist Necati Utku Kiraz ve 1 teröristin, Diyarbakır'da eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirildiği açıklandı. Kiraz'ın, aralarında 2016'da Ankara Güvenpark'taki terör saldırısı da bulunan birçok eylemin faili olduğu belirlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Lice-Daralan köyü kırsalında 2 bölücü örgüt mensubunun eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İHA ile teröristlerin görüntüsü alındı ve bölgeye J- İHA da yönlendirildi. Eren Abluka -21 operasyonu kapsamında Daralan köyü mevkiinde zırhlı araçlarla gerçekleştirilen operasyon sonucu teröristlerden biri etkisiz hale getirildi. Bölgeden kaçmaya çalışan, diğer bölücü örgüt mensubu da hava unsurları ve ATAK helikopteri desteğinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel