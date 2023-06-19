Son Dakika:Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İlk açıklama Türk-İŞ temsilcisinden geldi

Son dakika: Milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı sona erdi. Bu görüşmeden de bir rakam çıkmazken, toplantı sonrası konuşan Türk-İŞ temsilcisi, "Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde 3. defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum" dedi.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için bugün saat 10.00'da bir araya geldi.

"RAKAM OLARAK BİR YERE GELİNMEDİ"

Görüşme saat 12:25 sıralarında sona erdi. Türk İş Temsilcisi Ramazan Ağar, toplantı sonrası açıklamalarında şunları söyledi: "Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi.

"BU HAFTA 3. DEFA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum. Hükümet tarafında herhangi bir rakam gündeme gelmedi. Biz işçi kesimi tarafından bir mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz"

SAAT 14.00'TE BİR TOPLANTI DAHA VAR

Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.

NET ASGARİ ÜCRET 8.506 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Öte yandan kulislerde asgari ücretin yüzde 30'luk zamla 11 bin 50 lira seviyesine çıkacağı konuşuluyor.