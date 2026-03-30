Somali bayraklı gemi sicil sistemi kurulması için ilk imzalar atıldı

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, Somali bayraklı gemi sicil sisteminin kurulması için önemli bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu adım, ülkenin denizcilik sektörünün modernizasyonuna yönelik büyük bir iradeyi simgeliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdülkadir Mohamed Nur ile Somali Ship Register Limited Genel Müdürü Çağdaş Oykun Saltaş'ın katılımıyla imzalanan anlaşma kapsamında, Somali'ye ait gemi sicil sistemi kurulacak ve gemilerin Somali bayrağı altında faaliyet göstermesi sağlanacak.

Açıklamada, söz konusu adımın ülkenin denizcilik sektörünün geliştirilmesi ve modernize edilmesine yönelik güçlü bir iradeyi ortaya koyduğu vurgulandı.

Bakan Abdülkadir Mohamed Nur, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu anlaşma, yatırım, istihdam ve verimlilik alanlarında yeni fırsatlar oluşturacak." ifadesini kullandı.

Özel sektörün tecrübesinden yararlanılmasının önemine işaret eden Bakan, "Özel sektörün uzmanlığından faydalanarak yeni yatırım kapıları açıyor, iş imkanları oluşturuyor ve verimliliği artırıyoruz." dedi.

Anlaşmanın stratejik önemine değinen Bakan, "Bu, yönetimi güçlendirmeye ve Somali'nin küresel denizcilik sektöründeki rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan, girişimin sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını belirterek, "Bu girişimin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyeceğine ve Somali'yi güvenilir ve saygın bir denizcilik merkezi haline getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak Bakan, "Ülkemiz için daha güçlü bir gelecek inşa etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz." dedi.

Türkiye ile Somali arasındaki işbirliği, 2011 yılından bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda çok boyutlu şekilde gelişiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu'da kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken, savunma, deniz güvenliği, enerji arama ve kalkınma yardımları alanlarında yürütülen projeler de ülkenin istikrarına katkı sağlıyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü

Kritik tesisler vuruldu, başkent tamamen karanlığa gömüldü
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi

İran, Körfez ülkesindeki dev fabrikayı vurdu
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat

Kameraları görünce panik oldular! Aralarındaki konuşmaya dikkat
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek

Sürücüler isyan etti, bakanlık yeni sistemi devreye aldı
Kanteli Fransa, Davinson Sanchezli Kolombiya'yı üzdü

Kante ve Davinson Sanchez karşı karşıya geldi! İşte kazanan
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi

İran, Körfez ülkesindeki dev fabrikayı vurdu
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı